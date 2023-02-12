نال ممثل الوطن الهلال المركز الثاني في مونديال كأس العالم للأندية، بعد خسارته في النهائي أمام ريال مدريد بخمسة أهداف لثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مجمع الأمير مولاي عبدالله الرياضي بالعاصمة المغربية الرباط، لينال ريال مدريد كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال الهلال الميداليات الفضية، في إنجاز جديد للرياضة السعودية.جاءت أهداف ريال مدريد الخمسة عن طريق كل من: فينيسيوس جونيور (هدفين:13، 69)، وفيديريكو فالفيردي (هدفين:18، 58)، وكريم بنزيمة (د:54)، فيما جاءت أهداف الهلال الثلاثة عن طريق كل من: لوسيانو فيتو (هدفين:63، 79)، وموسى ماريغا (د:26).بدأ اللقاء قوياً من قبل ريال مدريد الذي تمكّن من إحراز هدفين في الـ20 دقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق فينيسيوس وفالفيردي، وفي الوقت الذي اعتقد الجميع أن المباراة سهلة للريال فأجا ماريغا الجميع ومن هجمة مرتدة بتقليص الفارق، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.وفي الشوط الثاني، كاد الهلال يعادل النتيجة لولا تسرّع لاعبيه، ما مكّن ريال مدريد من إحراز هدفين في خمس دقائق عن طريق كريم بنزيمة وفالفيردي، لتصبح النتيجة أربعة أهداف لهدف، ولكن فيتو يظهر ويقلص الفارق بإحرازه الهدف الثاني للهلال، وسرعان ما أحرز ريال مدريد هدفه الخامس عن طريق فينيسيوس، وعاد فيتو مجدداً ليحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للهلال. وبعد 7 دقائق وقتاً بدل ضائع أعلن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للهلال.وبعد اللقاء تُوج ريال مدريد بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال لاعبو الهلال الميداليات الفضية، وحقق فلامينغو البرازيلي المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد فوزه على الأهلي المصري بأربعة أهداف لهدفين، وأحرز أهداف فلامينغو كل من؛ جابرييل بابوسا (هدفين من ركلتي جزاء:11، 84)، بيدرو (هدفين:77، 90+1)، فيما أحرز هدفي الأهلي أحمد عبدالقادر (هدفين:37، 60)، وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للأهلي أضاعها علي معلول، كما حصل لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح على بطاقة حمراء.