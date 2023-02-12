رغم النقص في الفريق الهلالي ومنعه من التسجيل للإيقاف خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2022، إلا أن الفريق الهلالي قدم مستوى كبيراً واستطاع أن يفوز على بطل أفريقيا الوداد في ربع النهائي وأخرج فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي، ليصل إلى المباراة النهائية على كأس العالم، ويقدم أداءً رائعاً أمام بطل أوروبا (ريال مدريد)، ويخسر بفارق هدفين، وانتهت النتيجة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، إلا أنه قدم ما يمكن تقديمه وقارع الريال حتى آخر دقيقة، وأصبح الفريق الهلالي -تاريخياً- هو أول فريق يسجل ثلاثة أهداف على ريال مدريد في كأس العالم للأندية.