كتب نجوم الهلال سابقاً عبر حساباتهم على تويتر بعد خسارة الفريق الهلالي في المباراة الختامية لبطولة كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا (ريال مدريد) بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف. وكتب اللاعب السابق سامي الجابر «شكراً لنجومنا الأبطال شكراً للجهاز الإداري والفني شكراً للجماهير العظيمة التي وثقت وساندت زعيم آسيا وكبيرها في هذا المحفل».

وأضاف «مشاركة مشرفة للوطن وسنعود يوماً لهذه المنصة أبطالاً بإذن الله»، في حين كتب اللاعب فيصل أبو اثنين «لقد أعدت كتابة التاريخ بمداد من ذهب وصنعت مكانة يستحيل على غيرك تحقيقها ونثرت السعادة على الوطن وشرفته في كل المحافل.. شكراً لكل رجال ⁧الهلال».

وكتب اللاعب ياسر القحطاني «شكراً يا زعيم.. شكراً يا أبطال رغم الظروف والإصابات قدمتم أداءً مشرفاً وخسرتم الكأس أمام بطل الأبطال ريال مدريد، كنتم نداً طوال دقائق المباراة.. ارفع راسك أنت ثاني أندية العالم يا زعيم، مبروك للوطن ميدالية وصيف العالم.. مبروك للعرب وللخليج هذا الإنجاز العظيم».

فيما كتب محمد الشلهوب «خسرنا المركز الأول أمام فريق كبير، لكننا فخورون بكم».