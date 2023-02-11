انتقد عدد من جماهير ضمك المستوى الفني الذي ظهر به بعض لاعبي الفريق خلال مباراتهم أمام الفيحاء التي أُقيمت أمس على ملعب نادي ضمك، وانتهت بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الـ16 في دوري روشن السعودي، بحضور جماهيري كبير شهدته المدرجات.

وعبّر لـ«عكاظ» محمد غواء وعبدالله الشهراني وإبراهيم منصور عن استيائهم الشديد من انتهاء المباراة بالتعادل رغم توفر عاملي الملعب والجمهور اللذين لم يتم استغلالهما من قبل لاعبي الفريق، حيث كان من المُفترض أن تكون فرصة سانحة للفوز في المستوى الفني والنتيجة، مؤكدين أنهم كانوا يتوقعون أن تكون المباراة سهلة للاعبي فارس الجنوب، والفوز بالنقاط الثلاث، والتقدم في سلم ترتيب الدوري ولكن جاءت النتيجة عكس توقعات وتطلعات الجماهير التي حضرت اللقاء، ودعمت وآزرت الفريق خلال مجريات المباراة.

يُذكر أن ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، فيما الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.