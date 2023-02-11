في ليلة رياضية تاريخية يخوض ممثل الوطن فريق الهلال نهائي مونديال كأس العالم للأندية بمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً على استاد مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.يدخل الهلال هذا اللقاء كأول فريق سعودي يصل للنهائي المرتقب بعد مشوار حافل، إذ فاز على صاحب الأرض والجمهور فريق الوداد المغربي بركلات الترجيح، وفي دور نصف النهائي انتصر الزعيم على فلامينغو بطل البرازيل بثلاثة أهداف لهدفين، فيما وصل ريال مدريد لهذا النهائي بعد فوزه القوي على الأهلي المصري بأربعة أهداف لهدف.ويعد ريال مدريد أكثر الفرق تتويجاً باللقب، إذ حققه أربع مرات أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، ولم يخسر أي نهائي في هذا المونديال، ويخوض لقاء الليلة بأسماء قوية تبلغ قيمتها السوقية 849 مليون يورو، يتقدمهم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال 39 مليون يورو، والأغلى بينهم اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو 8.5 مليون يورو، فيما يأتي أقل لاعبي ريال مدريد قيمة سوقية البديل ماريانو دياز (3 ملايين)، ومن الهلال اللاعب محمد جحفلي 25 ألف يورو.وبما أنه الأغلى فإن فينيسيوس جونيور يأتي كأبرز لاعب في لقاء الليلة، ويعتمد عليه المدرب كارلو انشيلونتي لحسم المواجهة، إضافة لزملائه المهاجم البرازيلي الآخر رودريغو والاوروغواني فاليفردي والكرواتي لوكا مودريتش، فيما يبرز في فريق الهلال الحارس عبدالله المعيوف وهدافه سالم الدوسري، إضافة لموسى ماريجا واوديون ايغالو.وعلى رغم أن الهلال خاض لقاءين فيما خاض ريال مدريد لقاء وحيدا إلا أن هجومي الفريقين يتساوبان في عدد الأهداف بأربعة أهداف لكل فريق، واستقبلت شباك الهلال 3 أهداف، فيما استقبلت شباك ريال مدريد هدفا وحيدا.وتسبق هذا اللقاء وفي ذات الملعب مواجهة تجمع الأهلي المصري وفلامينغو البرازيلي عند تمام الساعة 6:30 مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع.