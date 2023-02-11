يدخل الثلاثي الهلالي سالم الدوسري والأرجنتيني فييتو والنيجيري إيغالو مباراة نهائي كأس العالم للأندية أمام فريق ريال مدريد، وسبق لهؤلاء الثلاثي اللعب أمام ريال مدريد في مباريات سابقة عندما كانوا يلعبون في الدوري الإسباني، ويعتبر سالم الدوسري أقل الثلاثي مشاركة أمام ريال مدريد عندما كان يلعب لفريق فياريال، إذ لعب بديلاً في الشوط الثاني بمجموع 33 دقيقة، وانتهى هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، فيما لعب إيغالو 3 مباريات، وكان النصيب الأكبر للاعب الأرجنتيني فييتو الذي شارك في 6 مواجهات، فهل تشفع هذه الخبرة للثلاثي في مواجهة الريال؟