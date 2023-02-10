بحضور أكثر من 53 ألف مشجع عزف لاعبو الاتحاد وجمهوره أجمل الألحان في المدرجات وفي الميدان توجها العميد بخماسية نظيفة من أمام ضيفه العدالة في ختام لقاءات الجولة 16 لدوري روشن السعودي.بدأ اللقاء برغبة اتحادية لمواصلة انتصاراته مدعوماً بأكثر من 53 ألف مشجع رسموا أجمل تيفو في المدرجات، وقص البرازيلي رومارينهو مسلسل الأهداف بهدف عالمي بعد عرضية برونو هنريكي سددها رومارينهو مقصية في الزاوية البعيدة عن الحارس مياتوفيتش كهدف أول للاتحاد (د: 17)، ووضع الهداف عبدالرزاق حمدالله بصمته التهديفية بتسديدة أرضية من خارج منطقة الثمانية عشر (د: 37)، ووقفت العارضة أمام تسديدة هنريكي لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل.وفي الشوط الثاني وخلال 6 دقائق تحصل مدافع العدالة فهد الحربي على بطاقتين صفراوين ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء (د: 60)، وعاد حمدالله ليحرز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للاتحاد بعد استقبال رائع لعرضية عبدالعزيز البيشي ليسددها في المرمى (د: 76)، وفي الوقت بدل الضائع وبعد عودة الحكم بوغنار لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء للاتحاد وسددها بنجاح إيغور كورنادو كهدف رابع للاتحاد (د: 90+4)، واختتم هارون كمارا مسلسل الأهداف بعد مجهود فردي رائع (د: 90+8)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بخمسة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الحادي عشر ويقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر النصر والثالث الشباب، فيما تلقى العدالة الخسارة الحادية عشر وتجمد رصيده عند 9 نقاط وفي المركز الخامس عشر.