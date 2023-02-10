تمكن فريقا الرائد والطائي من التفوق على ضيفيهما أبها والاتفاق، إذ انتصر الرائد على أبها بثلاثة أهداف لهدف، وتفوق الطائي على الاتفاق بهدفين دون مقابل، فيما تعادل ضمك مع ضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة 16 لدوري روشن السعودي.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، قلب فريق الرائد تأخره أمام ضيفه أبها لفوز بثلاثة أهداف لهدف. تقدم أبها أولاً عن طريق نجمه الشاب نواف الصعدي (د: 41)، ومن ثم أحرز الرائد ثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من: داميان دوكوفيتش (د: 45+2)، محمد فوزير (هدفين 88، 90+13). وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل للنقطة 19 في المركز الثاني عشر، فيما تلقى أبها الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن.وعلى ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، انتهت المواجهة التي جمعت أصحاب الأرض والجمهور فريق ضمك وضيفه الفيحاء بالتعادل بهدف لكل منهما، تقدم ضمك أولاً عن طريق العربي هلال سوداني (د: 37)، ومن ثم عادل للفيحاء الكسندر ترايكوفسكي (د: 65)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك تعادله السابع ويصل للنقطة 22 في المركز السابع، فيما حقق الفيحاء تعادله الرابع ويصل للنقطة 19 في المركز الحادي عشر.وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، أوقف الطائي سلسلة خسائره بفوز ثمين على ضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل، وجاء الهدفان عن طريق كل من: مختار علي (د: 20)، أمير سعيود (د: 63)، وبهذه النتيجة يحقق الطائي فوزه السابع ويصل للنقطة 21 ويحتل المركز التاسع، فيما تلقى الاتفاق الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز العاشر.