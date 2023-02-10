أكد المدير الفني لنادي الهلال المدرب الأرجنتيني رامون دياز أن مباراة فريقه أمام ريال مدريد على نهائي كأس العالم ستكون صعبة «ولكن سندخل المباراة بحثاً عن الفوز خلال هذه المواجهة»، وأضاف: «وصولنا للنهائي يعتبر إنجازاً كبيراً، ولدينا الرغبة القوية في تقديم المستوى الذي يليق بهذا النهائي». وحول مشاركة اللاعب بنزيما قال: «هو لاعب كبير ومميز، ولكن لعب أم لم يلعب فنحن سنلعب بالتكتيك الذي يناسب هذه المباراة». وعن تحضيره للمباراة قال: «دائماً في أي مباراة ندرس المنافس بشكل جيد. ولاعبو الفريق يطبقون التكتيك الذي نضعه للمباراة». واختتم حديثه بمطالبة لاعبيه بالابتعاد عن الأخطاء والتركيز داخل الملعب.