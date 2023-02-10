يبحث المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن مواصلة تقديم النتائج المميزة في مباراة نهائي كأس العالم للأندية، إذ قاد الفريق الأزرق بصورة مميزة خلال مونديال الأندية، وتفوق على أصحاب الأرض (الوداد المغربي) بركلات الترجيح (5-3) في الدور الثاني من المسابقة العالمية، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، وفي نصف النهائي فاز الهلال على فلامينغو، بنتيجة 2/3. فهل يواصل دياز تميزه في هذه البطولة ويحقق إنجازاً غير مسبوق للهلال أو أي فريق عربي آخر؟ يذكر أن دياز لأول مرة يحقق الوصول إلى نهائي مونديال الأندية خلال مسيرته التدريبية.