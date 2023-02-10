بعد وصول نادي الهلال إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية، يصبح رئيس النادي فهد بن نافل أول رئيس نادٍ سعودي يصل بفريقه إلى المباراة الختامية في مونديال الأندية، كما يعتبر أنجح رئيس نادٍ في الكرة السعودية، عطفاً على الإنجازات والبطولات التاريخية التي حققها لفريقه خلال فترة رئاسته، رغم قصر المدة التي قضاها في الملاعب، إذ لا تتجاوز أربع سنوات حقق خلالها مع الهلال دوري أبطال آسيا (مرتين)، الدوري (3 مرات متتالية)، كأس السوبر، كأس الملك، وشارك في 3 بطولات عالمية للأندية، فهل يواصل بن نافل إنجازاته مع الفريق الأزرق ويخطف أول كأس مونديالي لفريقه وللكرة العربية عامة، ويصل الهلال إلى الإنجاز الثامن في عهد رئاسة بن نافل؟