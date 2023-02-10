يدخل الفريق الهلالي مباراة نهائي كأس العالم للأندية وهو الفريق الوحيد محلياً وعربياً وآسيوياً وأفروآسيوياً الذي وصل لجميع النهائيات، في جميع البطولات الخارجية، فلعب نهائي ‏أبطال آسيا، و‏الكؤوس الآسيوية، والسوبر الآسيوي، وأبطال العرب، و‏الكؤوس العربية، و‏الأفروآسيوية، وفي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في المغرب استطاع أن يصل إلى نهائي هذه البطولة، بعد أن أقصى فريق فلامينغو البرازيلي في دور نصف النهائي بنتيجة 2/‏3 بإمضاء سالم الدوسري (هدفين) واللاعب الارجنتيني فييتو، وبهذا يكون «الأزرق» قد «ختّم» على جميع النهائيات المتاحة في البطولات الخارجية.ويبحث الفريق الهلالي عن تحقيق البطولة رقم 66 في تاريخه، حينما يلعب نهائي كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في المغرب. وبطولات الهلال الـ65 على النحو التالي: (البطولات المحلية): دوري المحترفين 18 لقباً، كأس ولي العهد 13 مرة، كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات، كأس الأمير فيصل بن فهد 7 مرات، كأس السوبر السعودي 3 مرات، كأس المؤسس مرة واحدة، أما (الألقاب العربية) فهي: كأس الخليج للأندية مرتين، كأس الكؤوس العربية مرة واحدة، كأس السوبر العربي مرة واحدة، دوري أبطال العرب مرتين. أما (الألقاب القارية) فهي: دوري أبطال آسيا 4 مرات، كأس الكؤوس الآسيوية مرتين، كأس السوبر الآسيوي مرتين.