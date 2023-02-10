نادي القرن الآسيوي حقق الإنجاز وبقي الإعجاز

يقف الهلال اليوم على أعتاب مجد تاريخي عالمي، وهو يضرب موعداً مع أعظم الأندية في التاريخ ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية على ملعب مولاي عبد الله في الرباط المغربية، بعد أن تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على فلامنغو البرازيلي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب طنجة ضمن منافسات دور نصف النهائي، ويأمل أن يحقق معجزة تاريخية بالتتويج باللقب الأكبر من أمام النادي الملكي العريق صاحب السجل الأضخم رياضياً، الذي يسعى لتوسيع نفوذه بلقب خامس، حيث يأمل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، بطل كأس العالم للأندية أربع مرات، أن يحقق البطولة هذه المرة أيضاً، ويعود بانتصار إلى إسبانيا لتعويض إخفاقاته في البطولات المحلية، وتأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وضمن الزعيم الآسيوي العودة من المونديال بإحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية، حيث فقد فرصة الحصول على الميدالية البرونزية في النسختين السابقتين، إذ خسر مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح في نسخة 2019، ثم الأهلي المصري برباعية نظيفة في نسخة 2021.

وبعد وصوله للمباراة النهائية للنسخة الحالية 2022 ضمن الحصول على أول ميدالية في تاريخ المشاركات السعودية في كؤوس العالم وبطولات الفيفا الكبرى.

وبات سالم الدوسري أول لاعب آسيوي ينجح في هز الشباك خلال ثلاث نسخ مختلفة لمونديال الأندية، حيث سبق له التسجيل في شباك الجزيرة الإماراتي خلال الفوز الساحق للهلال 6 /‏1 في نسخة 2021، كما سجل في شباك فلامنغو خلال لقاء الفريقين بنسخة 2019.

كما أصبح الهلال أكثر الأندية الآسيوية تسجيلاً للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفاً متخطياً إنجاز كاشيما أنتلرز الياباني الذي أحرز 13 هدفاً.

أولويات الزعيم:

أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية

أول آسيوي وأفريقي يصل إلى النهائي بصفته حامل اللقب

أكثر الأندية الآسيوية تسجيلاً للأهداف في المونديال