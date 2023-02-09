انفجر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تهديفياً ليحقق أول سوبر هاتريك في دوري روشن السعودي وذلك في شباك مضيفه الوحدة في اللقاء الذي انتهى نصراوياً برباعية رونالدو دون مقابل للوحدة، وفي حفر الباطن قلب الشباب تأخره بهدف أمام مضيفه الباطن لفوز قوي بأربعة أهداف لهدفين، وفي القصيم تجاوز الفتح مضيفه التعاون بهدفين لهدف وذلك في الجولة 16 لدوري المحترفين.على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، تألق الأسطورة كريستيانو رونالدو وقاد فريقه النصر للفوز برباعية نظيفة على حساب مضيفه الوحدة، وجاءت أهداف الأسطورة الأربعة بواقع هدفين لكل شوط (د: 21، 40، ومن ركلة جزاء 53، 61) ليحافظ العالمي على صدارته برصيد 37 نقطة ويصل للفوز الحادي عشر، فيما تلقى الوحدة الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز الثالث عشر.وعلى ملعب نادي الباطن، تقدم أصحاب الأرض والجمهور فريق الباطن أولاً عن طريق رينزو لوبيز (د: 31)، ومن ثم أحرز الشباب رباعية عن طريق كل من: كريستيان جوانكا (هدفين 45، 45+6)، إيفر بانيغا (من ركلة جزاء 62)، كارلوس جونيور (د: 83)، وقلص لاعب الباطن يوسف الشمري النتيجة بإحرازه للهدف الثاني لفريقه (د: 86)، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بأربعة أهداف لهدفين، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الحادي عشر ويصل للنقطة 37 وفي المركز الثاني خلف النصر بفارق الأهداف، فيما تلقى الباطن الخسارة الثالثة عشر وتجمد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز السادس عشر والأخير.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، قلب الفتح تأخره من أمام مضيفه التعاون للفوز بهدفين لهدف، وأحرز هدف التعاون كاكو من ركلة جزاء (د: 21)، وفي الشوط الثاني أحرز الفتح هدفين عن طريق مهاجمه فراس البريكان (د: 47، 89)، وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الثامن ويصل للنقطة 25 وفي المركز السادس، فيما تلقى التعاون الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 30 نقطة وفي المركز الخامس.