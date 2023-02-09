قدّم الأمير سعود بن معتصم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائق فريق «السعودية للسباقات»، أداءً لافتا خلال مشاركته في جولتي أبو ظبي ودبي في سلسلة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط لموسم 2022-2023، وأظهر مستوى أكثر من رائع ضمن نخبة السائقين في المنطقة، مسجلاً المركز الأول في 4 سباقات خلال الجولتين في فئة المبتدئين.وأعرب الأمير سعود بن معتصم آل سعود، عن سعادته بالأداء القوي الذي قدمه خلال الجولتين، مشيراً إلى أن هذا الأداء هو نتيجة الاستعداد الجيد والتركيز قبل انطلاق الجولتين، مقدما سموه شكره وتقديره إلى كل من دعمه للوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز وتمثيل المملكة محلياً وعالمياً، وأبدى سموه تطلعه لمواصلة الموسم بنفس الوتيرة العالية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.وقال سموه: «تتميز سلسلة بورشه سبرنت بمشاركة نخبة من أفضل السائقين من مختلف أنحاء المنطقة ومن حول العالم، وتحفل بإثارة كبيرة نظراً لقوة منافساتها، وأنا فخور بتحقيق هذه النتيجة في ظل المنافسة الكبيرة التي شهدتها كلتا الجولتين، وسنواصل العمل مباشرة استعداداً للجولات المتبقية من الموسم».واستضافت حلبة مرسى ياس بأبوظبي الجولة الثالثة للسلسلة يومي 28 و29 يناير الماضي، حيث أنهى السباق الأول في المركز الخامس على الترتيب العام، والمركز الثاني في فئة برو آم، والمركز الأول على فئة المبتدئين، ليعود مجدداً إلى منصات التتويج للسلسلة هذا العام، وأكمل الأمير سعود تفوقه في فئة المبتدئين وحقق الفوز بالسباق الثاني للفئة والمركز التاسع على الترتيب العام، والخامس في فئة برو آم، والمركز الثاني في فئة مجلس التعاون الخليجي.كما واصل تفوقه في الجولة الرابعة التي استضافتها حلبة دبي أوتودروم يومي 4 و5 فبراير الجاري، وأنهى السباق الأول في المركز الأول لفئة المبتدئين، والمركز الحادي عشر على الترتيب العام، والسابع في فئة البرو-آم، والثالث في فئة مجلس التعاون الخليجي، وفي السباق الثاني، واصل سموه هيمنته على فئة المبتدئين محرزاً المركز الأول للفئة، والمركز السادس على الترتيب العام، والمركز الثاني في فئة البرو-آم، والمركز الثالث في فئة مجلس التعاون الخليجي.الجدير بالذكر أن بطولة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، قد انطلقت بست جولات في موسم 2022-2023، حيث استضافت البحرين الجولتين الأولى والثانية، وأقيمت الجولة الثالثة في حلبة مرسى ياس أبو ظبي والجولة الرابعة في حلبة دبي أوتودروم، فيما تعود البطولة بعد ذلك لحلبة البحرين الدولية للجولة قبل الأخيرة خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس كسباق مساند لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، قبل التوجه إلى جدة في الجولة الختامية والتي تقام كسباق مساند لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.