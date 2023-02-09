أشادت الصحف والمواقع العالمية بالفوز الذي حققه الفريق الهلالي على فريق فلامنجو البرازيلي وتأهله للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية كأول فريق سعودي يصل إلى نهائي المونديال، وقالت صحيفة «infobae» البيروفية: «الهلال يحدث مفاجأة في كأس العالم للأندية ويتأهل للنهائي وتألق فييتو في اللقاء الحاسم. وأضافت: ⁧‫الهلال⁩ بقيادة رامون دياز يبعد فلامنجو من كأس العالم، فريق فلامنجو ظهر مرتبكاً على غير العادة أمام الفريق الهلالي الذي كان مميزاً في أدائه».فيما كتبت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «دياز مع طاقمه الأرجنتيني وصل إلى المجد في مسيرته الرياضية، إذ تردد اسمه ولقبه في جميع وسائل الإعلام الرياضية في شتى أنحاء العالم نتيجة إبعاده لفريق فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية».وذكرت صحيفة «elpais» الإسبانية: إن الهلال حصان هذه النسخة ⁩ نتيجة فوزه على فلامنجو البرازيلي ووصوله للنهائي. واعتبرت هذا التأهل مفاجأة. وأضافت: الفريق السعودي هزم بطل أمريكا الجنوبية (2-3) الذي قدم مستوى سيئاً للغاية،وكتبت صحيفة «spox» الألمانية: ⁧‫الهلال⁩ يُحقق المفاجأة ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فريق فلامنجو، وكان الهلال قد أطاح بفريق الوداد المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا في دور ربع النهائي،كما كتبت صحيفة «سبورت» الألمانية: «⁧‫الهلال⁩ السعودي قدّم أداءً مميزاً ورائعاً وتفوق على فريق فلامنجو في نصف نهائي البطولة، وأضافت: الهلال هو أول فريق سعودي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية.وكتبت صحيفة «tudn» المكسيكية: «⁧‫الهلال⁩ أبعد فلامنجو وتأهل للنهائي وسيلعب على اللقب لأول مرة، وأكدت أن اللاعب الأرجنتيني فييتو هو أفضل لاعب في المباراة بدليل أنه تسبب في ركلتي الجزاء وطرد وسجل الهدف الأخير الذي أكد تأهل الفريق.