أكد عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز أن وصول الزعيم للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بالمغرب، جاء نتيجة الروح المعنوية العالية والإصرار الكبير من اللاعبين على تحقيق إنجاز تاريخي يسجل باسم الكرة السعودية من خلال المحفل العالمي، وبهذه المناسبة ارفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

وأوضح الأمير عبدالله بن سعد أن لاعبي الزعيم من خلال مونديال أندية العالم الحالي حرصوا على أن يلعبوا ويستمتعوا ويقدموا أجمل المباريات ويثبتوا أن كرة القدم السعودية تعيش مرحلة التطور الكبير في ظل قوة المنافسات المحلية، مبيناً أن وصول الفريق الهلالي للنهائي يعتبر إنجازاً غير مستغرب على الزعيم الذي دائماً يظهر في المواعيد الكبرى كعادته وبمشيئة الله يحقق لقب مونديال أندية العالم.

وطالب الأمير عبدالله بن سعد اللاعبين بمواصلة تقديم أفضل العطاء والمتعة الكروية في المباراة النهائية لمونديال أندية العالم، وتشريف الكرة السعودية عالمياً، وإسعاد محبي الزعيم بحصد اللقب العالمي. وقدم الشرفي الهلالي التهاني لرجالات الزعيم والجماهير بمناسبة الإنجاز التاريخي بتأهل الفريق الكروي لنهائي مونديال أندية العالم، وتتواصل الأفراح الزرقاء بتحقيق كأس العالم للأندية.