من يوم لآخر تحقق الرياضة السعودية إنجازات تكتب بحروف من ذهب، فبعد معركة كروية مثيرة سطّر نجوم ممثل الوطن الهلال أجمل الفنون الكروية، ورفعوا اسم الكرة السعودية عالياً بإنجازهم التاريخي بالوصول لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية وتاريخ نادي الهلال، بعد فوزهم القوي على فلامنغو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور نصف النهائي، على استاد بن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

بدأ اللقاء قوياً من نجوم الهلال، وتحصل لوسيانو فييتو على ركلة جزاء مبكرة، تقدم لها المتخصص سالم الدوسري ووضعها في المرمى هدفاً هلالياً أول (د:4)، ولم ينتظر لاعبو فلامنغو البرازيلي كثيراً لإدراك التعادل عن طريق المهاجم بيدرو (د:20). وقبل نهاية الشوط الأول، وبعد عودة الحكم الإسباني ستيفان كوفاكس لتقنية الفيديو، احتسب ركلة جزاء ثانية لفييتو، ومنح لاعب فلامنغو بطاقة حمراء، ويتقدم مجدداً سالم الدوسري ويضع بصمته التهديفية الثانية (د:45+9)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، كاد خليفة الدوسري يضاعف النتيجة، لولا أن ارتطمت كرته في العارضة البرازيلية، ومن هجمة منظمة مرر سالم الدوسري كرة للمنفرد فييتو، ليسددها في المرمى البرازيلي هدفاً هلالياً ثالثاً (د:70)، وقلص البرازيلي بيدرو النتيجة بعد إحرازه الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة، يتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، ويضرب موعداً مع الفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري.