في الوقت الذي تنتهي فترة مجلس إدارة نادي الاتحاد الحالي في يونيو القادم، سيكون التنافس على كرسي رئاسة العميد في الصيف القادم ساخناً في ظل رغبة شخصية اتحادية جديدة الدخول في سباق الترشح لرئاسة النادي لمدة 4 سنوات قادمة، إلى جانب إدارة الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي التي ترغب في الاستمرار لفترة رئاسة ثانية عقب نهاية الموسم الحالي.

وعلمت «عكاظ» أن هناك شخصية اتحادية ترغب في دخول سباق الترشح لرئاسة العميد بمجلس إدارة يحمل أسماء اتحادية ثقيلة تعمل على مواكبة التطور الذي تشهده الرياضة السعودية عامة والأندية على وجه الخصوص، وتعمل الشخصية الاتحادية، التي تحتفظ «عكاظ» باسمها، على دراسة كافة أوضاع النادي الحالية من كافة الجوانب المادية والإدارية والفنية، وتجهيز ملف متكامل من أجل التقدم بشكل رسمي للرئاسة في الانتخابات القادمة، وتحظى الشخصية الاتحادية بدعم كبار رجال المال والأعمال الاتحاديين.