حذر مدرب فريق الشباب مورينو، الثنائي: فواز الصقور، وسانتوس من الحصول على الإنذار الرابع في مباراة الباطن بعد غد (الخميس) عند الساعة (4:00) عصراً على ملعب نادي الباطن، ضمن مباريات الجولة (16) من دوري روشن السعودي للمحترفين، لتجنب الإيقاف لمباراة واحدة، إذ ستكون مواجهة الشباب عقب لقاء الباطن أمام فريق أبها يوم (الثلاثاء) القادم عند الساعة (6:00) مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة (17) في الدوري.

وطلب المدرب مورينو من اللاعبين مضاعفة الجهود الفنية ومواصلة الانتصارات والسعي لحصد النقاط الثلاث، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري. وسيختتم الفريق الشبابي تحضيراته الفنية غدا (الأربعاء) بمران خفيف سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء الباطن، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة المرتقبة.