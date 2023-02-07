في الوقت الذي أعلن نادي النصر التقارير الطبية المتعلقة بإصابات الثلاثي الفارو جوانزاليس، وبيتي مارتينيز، وانديرسون تاليسكا، وحاجتهم للعلاج والراحة لمدة أسبوعين تقريباً، يتأكد بذلك غيابهم عن المشاركة في مواجهة الوحدة بعد غد (الخميس) على ملعب الشرائع بمكة عند الساعة (8:30 ) مساء، ضمن مباريات الجولة (16) من دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما سيتم تكثيف البرامج التأهيلية للثلاثي من أجل عودتهم في مباراة رد الاعتبار أمام فريق التعاون (الجمعة) 17 فبراير الجاري عند الساعة (6:00) مساء على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (17) في الدوري.

من جانب آخر، ينهي المدرب غارسيا مخططاته الفنية لمباراة الوحدة القادمة، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها الثلاثي البديل للفارو ومارتينيز وتاليسكا، من أجل مشاركتهم في اللقاء المهم الذي يطمح من خلاله لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة الدوري.