تستضيف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام خلال الفترة من 7-11 فبراير 2023 بطولة كرة الطاولة للجامعات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13.وأوضح مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي أن البطولة يشارك بها 152 طالباً يمثلون 35 جامعة وكلية، وستشمل منافساتها الفردي والزوجي والفرق، إذ يدير البطولة 25 حكماً دولياً.وأشار إلى أن منافسات الفردي والزوجي ستقامان بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، فيما ستقام منافسات الفرق بنظام دوري المجموعات من دور واحد، على أن يكون النهائي بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة، منوهاً بالاستعدادات والتجهيزات الرائعة للبطولة من قبل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومتوقعاً مشاركة فاعلة تتسم بالحماس والندية بين الجامعات في هذه البطولة التي تميزت بعدد كبير من المشاركين المميزين في تنس الطاولة، والتي لا شك تنعكس على دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بلاعبين يحققون ميداليات أولمبية إن شاء الله.