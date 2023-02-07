يبحث اللاعب الهلالي سالم الدوسري عن تسجيل رقم تاريخي عربي في بطولة كأس العالم للأندية، ففي حال تسجيله هدفاً مع الهلال في مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام فلامنغو البرازيلي سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لنادي الهلال بكأس العالم للأندية، كما سيصل إلى المركز الثاني بجدول هدافي العرب بالمونديال والتي يتصدرها اللاعب المصري محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف.يذكر أن «التورنيدو» يتصدر قائمة هدافي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية بالتساوي مع المحترف الفرنسي السابق لفريقه (بافيتيمبي غوميز) بواقع هدفين.