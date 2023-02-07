يخوض الثنائي الهلالي الكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي ميشائيل ديلجادو مواجهة خاصة أمام فريقهما السابق فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. هذا وسبق للاعب كويلار أن لعب مع فريق فلامنغو من عام 2016 حتى انتقاله إلى الهلال في صيف 2019، حيث لعب 108 مباريات مع فريق فلامنغو وسجل هدفاً وصنع 3 أهداف، في حين تواجد اللاعب ميشائيل ديلجادو مع فريق فلامنغو من عام 2020 حتى انتقاله إلى الفريق الهلالي في يناير 2022، لعب مع فريقه 96 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 8 أهداف.