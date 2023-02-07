احتلت جماهير الإتحاد صدارة جدول ترتيب الحضور الجماهيري في الدور الأول من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2022/ 2023م، حيث أعلن الحساب الرسمي لـ«دوري روشن للمحترفين»، جدول ترتيب الحضور الجماهيري بالدور الأول حتى الجولة 15 من المسابقة.

وجاءت جماهير نادي الإتحاد بالمرتبة كأكثر الجماهير حضورًا للمباريات على أرضها؛ حيث لعب الاتحاد 7 مباريات في المسابقة ما بين أرضه وجماهيره بحضور 200.655 مشجعًا، مبتعدًا بفارق كبير عن جماهير النصر التي حلت ثانية بـ139،797 مشجعًا.

فيما حقّقت جماهير الفتح والعدالة مفاجأة كبيرة باحتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي، بواقع 84،095 متفرجًا للفتح، و83،454 متفرجًا للعدالة.

وتراجعت جماهير الهلال للمركز السادس بـ62،598 مشجعًا، خلف الرائد الذي احتلّ جماهيره المركز الخامس بـ65،797 متفرجًا.

بينما يتذيّل الوحدة قائمة الحضور؛ إذ بلغ عدد جماهيره على ملعبه 14،707مشجعين فقط، علمًا أنه خاض 7 مباريات في الدور الأول على ملعبه.