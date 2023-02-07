استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رئيس وأعضاء مجلس إدارة ولاعبي نادي الاتحاد بمناسبة تحقيقهم كأس السوبر السعودي، وهنأ الأمير خالد الفيصل الفريق بتحقيق الكأس، متمنياً لهم التوفيق.من جانبه، عبّر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، عن شكره لسمو الأمير خالد الفيصل على دعمه لأندية المنطقة.