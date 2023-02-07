جدد مدرب الهلال دياز ثقته في لاعبي فريقه، قبل مواجهتهم المصيرية أمام فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، موضحاً أن الفريق البرازيلي يملك لاعبين مميزين وليس بالسهل، ولكن فريقه يملك الخبرة الكافية لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده «فريقي يعاني من الإرهاق الذهني والبدني نظير خوضنا مباراة قوية قبل يومين، عكس فلامنغو، ولكني أثق بلاعبي فريقي في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائي، ولديهم الخبرة الكاملة للتعامل مع مثل هذه المباريات»، مضيفا «نعرف الفريق الخصم جيداً، ونسعى لأن نحقق نتيجة إيجابية تمنحنا التأهل»، مشددا على أن فريقه سيقدم كل ما لديه خلال هذه المواجهة لإسعاد جماهيره.