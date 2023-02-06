غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي النصر أندرسون تاليسكا 10 آلاف، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف في مباراة الفتح والنصر، بعد ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (48-1-2) من اللائحة.



كما قررت اللجنة إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 26 ألفا بعد ثبوت مخالفة جمهوره للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، برمي (5) أدوات تجاه مضمار الملعب. وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 5 آلاف على نادي القوس بعد ثبوت مخالفته للمادة (55-1) لحصول (6) من لاعبي الفريق على إنذارات أثناء مباراتهم أمام الجندل، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.