وعد النجم الشبابي هتان باهبري جماهير فريقه بتقديم الغالي والنفيس من أجل إسعادهم محليا وقاريا في الموسم الحالي، مطالبا الجماهير بالدعم والمؤازرة له وزملائه اللاعبين فيما تبقى من المباريات في دوري روشن السعودي للمحترفين والأدوار النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا.وأشار باهبري إلى أنه منذ عودته لشيخ الأندية يبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير ولن ينسى دعمهم له في مسيرته الكروية، مبينا أن تركيزه منصب على مباراة الباطن القادمة في الدوري، قائلا: بمشيئة الله نواصل الانتصارات وحصد النقاط والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.