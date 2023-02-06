في الوقت التي تسعى إدارات الأندية لتحسين مداخيلها المالية عبر الرعايات بشكل عام والألعاب المختلفة على وجه الخصوص، للاستفادة من دعم وزارة الرياضية ضمن خطتها الإستراتيجية لدعم الألعاب الرياضية المختلفة، إلا أن نادي الاتحاد يفرط في هذا الدعم بطريقة مستغربة من قبل إدارة النادي، التي تتجاهل توقيع عقود أبطال المملكة للجمباز حتى الآن رغم قرب انطلاق منافسات المملكة في هذه اللعبة، حيث لم تشفع الـ 80 بطولة التي حققها اللاعبون والـ 10 ملايين ريال التي حصلوا عليها من قبل إستراتيجية دعم الوزارة، حرص النادي على الحفاظ على هذه المكتسبات وتنميتها لتحقيق المزيد من البطولات ودعم خزينة النادي التي تعاني من عجز تجاوز الـ 64 مليونا.وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن لاعبي لعبة الجمباز بالعميد يحق لهم التوقيع مع أي ناد لعدم رفع عقودهم من قبل نادي الاتحاد، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ناديي الأهلي والشباب يسعون للتوقيع مع اللاعبين بعد أن تم إسقاطهم من الكشوفات الاتحادية.