يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الخلود وذلك عند تمام الساعة 6:30 من مساء غد (الثلاثاء) على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن لقاءات الجولة 20 لدوري يلو للدرجة الأولى.

يدخل الأهلي هذا اللقاء بعد خسارته الثقيلة من ضيفه الأخدود برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية، مما أفقده مركز الصدارة، ويسعى الراقي من خلال لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات واستعادة صدارته إذ يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة حصدها من 10 انتصارات و7 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 27 وعليه 14 هدفاً.

فيما يدخل الخلود هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 25 نقطة حصدها من 7 انتصارات و4 تعادلات و8 خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 14 هدفاً.

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