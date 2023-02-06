كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عدم علاقتها بإسعاف مصابي الدوري السعودي منذ نحو سنتين، وأكدت في بيان لها اليوم (الإثنين)، أنه إشارة إلى ما تم ذكره أمس (الأحد) من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في برنامج (أكشن يا دوري) من أن الفرق الطبية المتواجدة بالملاعب تتبع لهيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك تعليقاً على سقوط لاعب أثناء تقديم الخدمات الإسعافية له في مباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت ضمن مباريات دوري روشن.. عليه تود الهيئة أن توضح بأن الفريق الطبي الذي شارك في مباراة الاتفاق والعدالة ليس تابعا لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث إن الهيئة لم تتلق طلبات المشاركة في تغطية مباريات الدوري السعودي من خلال المنصة المعتمدة (ساهم) خلال السنتين الماضيتين.

كما تود الهيئة أن توضح بأن الفرق الطبية التابعة لها تقدم الخدمة الإسعافية الطارئة حسب الإجراءات المنظمة لذلك ووفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مبينة أن الهيئة تضع سلامة المريض والمصاب في المقام الأول قبل أن يتم تقديم الخدمة الإسعافية.

وفي الختام أهابت الهيئة من الجميع تحري الدقة في نقل المعلومات والتخطيط السليم لتقديم الخدمات الإسعافية في المحافل، كما تشير هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى استعدادها التام لتقديم الإسناد اللازم لضمان سلامة اللاعبين والجمهور وتقديم التدريب اللازم على البروتوكولات الطبية لمقدمي الخدمات الإسعافية حسب الأنظمة الراعية لذلك، مؤكدة حرصها ومنسوبيها على تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة وفق أعلى معايير الجودة بما يحقق رسالة الهيئة في حفظ الأرواح.