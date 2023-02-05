يعد فريق الشباب السعودي الأميز بدوري روشن للمحترفين كأكثر الفرق تسجيلا للأهداف بـ31 هدفاً، وثاني أكثر الفرق صناعة للفرص المحققة على مرمى الخصوم، وثاني أكثر فريق تسديدات على المرمى.

وتمسك الشباب بالمركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن من خلال الأهداف الـ10 التي أحرزها اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور.

كما تصدر اللاعب جوانكا قائمة أفضل صنّاع الفرص بعد الجولة الـ15 بـ40 فرصة. ويعد اللاعب هتان باهبري أكثر لاعب محلي ساهم في صناعة الأهداف بأربعة أهداف.

كما نجح الليث الشبابي في تسجيل أرقام قياسية جديدة، من خلال تصدره أقوى الفرق الهجومية بالدوري هذا الموسم، إذ وصل للهدف رقم 31، بفارق 3 أهداف عن النصر.

كما استطاع الشباب السيطرة على التشكيلة المثالية للجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين بوجود كل من اياغو سانتوس وسانتي مينا وكارلوس جونيور.

كما هيمن لاعب الشباب متعب الحربي على جائزة أفضل لاعب إذ يعد أكثر لاعب يحصل على الجائزة لخمس مرات.

ولم تقف أرقام الشباب في الدوري بل تجاوز ‏ذلك من خلال تصنيف «أوبتا» لأفضل الأندية بالمركز السادس في قارة آسيا، والمركز الخامس عربياً، والمركز 176 عالمياً.