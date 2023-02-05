أشادت الصحف والمواقع العالمية بالفوز الذي حققه الفريق الهلالي على فريق الوداد المغربي، والذي على إثره تأهل لملاقاة فريق فلامنغو البرازيلي ضمن دور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه. وقالت صحيفة «آس الإسبانية»: «⁧‫الهلال⁩ يهزم ⁧‫الوداد⁩ في مونديال الأندية بركلات الترجيح بعد مباراة مُثيرة أمام صاحب الأرض وبين جماهيره الذين امتلأت بهم مدرجات الملعب». وكتبت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية في أول ظهور لـ«رامون دياز» في بطولة كأس العالم للأندية، استطاع أن يصل ⁧‫بالهلال⁩ إلى نصف النهائي بعد فوزه على ⁧‫الوداد⁩ المغربي. وقالت صحيفة «trome» البيروفية: دخول ⁧‫كاريلو⁩ قبل نهاية المباراة بعشر دقائق ساعد الهلال⁩ على العودة في النتيجة، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، التي حقق فيها الهلال الفوز القوي والتأهل لملاقاة فريق فلامنغو البرازيلي. وقالت صحيفة «⁦‪nation.africa⁩» الكينية: الهلال وصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد مباراة كبيرة مع فريق الوداد المغربي الذي حاول مجاراة الهلال لكن ضربات الترجيح كانت هي الفيصل بين الفريقين. فيما كتبت صحيفة «sport1» الألمانية: ممثل آسيا يفوز على ممثل أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، حيث قدم الفريقان مباراة رائعة وكبيرة، وهذا الفوز يضع الهلال في وجه فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم.