حددت إدارة نادي الوحدة أسعار تذاكر مباراة النصر التي ستقام الخميس القادم عند الساعة (8:30) مساء على ملعب الشرائع بمكة لتكون على النحو التالي: المنصة 1000 ريال، والدرجة الممتازة 450 ريالا، والدرجة الموحدة 75 ريالا، عبر «منصة مكاني».

وتهدف إدارة «الفرسان» إلى تحقيق مكاسب مادية جيدة من عوائد بيع تذاكر مواجهة النصر الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 في دوري روشن السعودي، نظرا إلى وجود قاعدة جماهيرية لفريق النصر في المنطقة الغربية، وفي ظل توقع إقبال جماهيري كثيف في المباراة التي يشارك فيها النجم العالمي كريستيانو رونالدو بقميص النصر، بجانب أهمية المباراة لكلا الفريقين، حيث يطمح فريق الوحدة لتسجيل عودة للانتصارات في الدوري، فيما يسعى النصر (بطل الشتاء) للفوز والتمسك بالصدارة، عقب التعادل أمام الفتح في الجولة الأخيرة، التي شهدت طرد لاعبه البرازيلي تاليسكا.