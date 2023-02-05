يعود النجم البرازيلي رومارينهو للمشاركة مع الفريق الاتحادي بعد أن حرمته الوعكة الصحية من الحضور مع النمور في مباراة الطائي في ختام مباريات الدور الأول، والتي نجح العميد في تحقيق الفوز والعودة من حائل إلى جدة بالنقاط الثلاث، والوصول لنقطة (34) متساوياً مع النصر «المتصدر» والشباب «الوصيف» بنفس النقاط.ويفتتح المدرب سانتو تحضيراته الفنية للقاء العدالة (الجمعة) عند الساعة (8:30) مساء على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة (16) من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويسعى المدرب الاتحادي لتجهيز فريقه فنياً ونفسياً لمواجهة العدالة القادمة، من أجل مواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري.وكانت الإدارة الاتحادية قررت إقامة احتفالية بكأس السوبر السعودي الذي حققه أبطال العميد في ملعب الجوهرة بجدة، قبل انطلاق لقاء العدالة، وتأتي الاحتفالية تقديراً لجماهير العميد الوفية ودورها المميز وتأثيرها في مسيرة ناديها.