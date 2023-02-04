بفارق الأهداف عن منافسيه حصد فريق النصر «صدارة الشتاء» لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يتواجد بالمركز الأول بعد أن خاض 15 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسارة واحدة، وسجل 30 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف ويملك 34 نقطة مع ختام مباريات الدور الأول.ويحتل الفريق الشبابي المركز الثاني بعد أن لعب 16 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين وسجل 31 هدفا، وتلقت شباكه 12 هدفا، ويملك 34 نقطة من 16 مباراة خاضها (15 مباراة في الدور الأول، ومباراة واحدة مقدمة من الدور الثاني).ويتواجد الاتحاد بالمركز الثالث بعد أن فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة وسجل 23 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف ويملك 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها في الدور الأول.واستقر الهلال بطل الدوري في المواسم الثلاثة الماضية في المركز الرابع بعد أن خاض 15 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباربات وخسر مباراة واحدة ويملك 32 نقطة.واستطاع فريق التعاون التواجد بالمركز الخامس بعد أن لعب 15 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات، ولديه 30 نقطة. ويعتبر الهجوم الشبابي الأقوى في الدوري بـ31 هدفا، ويليه النصر بـ30 هدفا، والهلال بـ26 هدفاً، والاتحاد والتعاون يتساويان بـ23 هدفا.فيما جاءت أفضلية خط الدفاع لصالح الاتحاد الذي استقبلت شباكه 6 أهداف، ويليه النصر برصيد 8 أهداف، ويتساوى الشباب والهلال بـ12 هدفا في مرمى كلا الفريقين، والتعاون 15 هدفا.ويعتلي النجم النصراوي تاليسكا صدارة الهدافين في الدوري برصيد 13 هدفا، وفي المركز الثاني مهاجم الشباب كارلوس جونيور بـ10 أهداف، وفي المركز الثالث المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله بـ9 أهداف، وبالمركز الرابع مهاجم الهلال أوديون ايغالو بـ8 أهداف.انفوجرافيك- ترتيب الفرق المنافسة على الدوريالترتيب لعب فاز تعادل خسر الأهداف عليه الفارق النقاطالنصر 15 10 4 1 30 8 22 34الشباب 16 10 4 2 31 12 19 34الاتحاد 15 10 4 1 23 6 17 34الهلال 15 9 5 1 26 12 14 32التعاون 15 9 3 3 23 15 8 30