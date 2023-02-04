أصبح لاعب الهلال محمد كنو صديق البطاقات الحمراء في مونديال الأندية، بعد أن تعرض للطرد أمام فريق الوداد المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام الوداد المغربي، إثر تدخله غير المبرر على لاعب الوداد أيمن الحسوني، لينال البطاقة الحمراء مباشرة من قبل حكم المباراة.

ويأتي هذا الطرد للمرة الثالثة لكنو في مونديال الأندية، إذ سبق أن تم طرده مرتين في هذه المسابقة في مونديال 2019 أمام الترجي، ‏وفي مونديال 2021 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأهلي المصري.

وصوبت الجماهير الهلالية سهام اللوم والعتب على اللاعب محمد كنو نتيجة هذا التصرف، إذ كان الفريق الهلالي يسير بالطريق الصحيح نحو الفوز، بعد التراجع الكبير من فريق الوداد الذي كان ناقصاً خلال الشوطين الإضافيين.