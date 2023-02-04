تأهل ممثل الوطن الهلال لدور نصف نهائي مونديال كأس العالم للأندية بعد فوزه على مضيفه الوداد المغربي بركلات الترجيح ٥/ ٣ (انتهت الأشواط الأصلية والإضافية ١/ ١)، ليضرب الزعيم موعداً من جديد مع فريق فلامنغو البرازيلي في دور الأربعة للمونديال.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين وتمكن الوداد من التقدم بالنتيجة في وقت مبكر من الشوط الثاني عن طريق لاعبه أيوب العملود (د: ٥٢)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل الهلال على ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد لاعب الوداد يحى عطية الله ليتقدم لها محمد كنو ويضعها في المرمى هدف تعادل للهلال (د: ٩٠+٣)، وتحصل لاعب الوداد يحى جبران على بطاقة حمراء، لتمتد المباراة لأشواط إضافية وشهدت حصول محمد كنو على بطاقة حمراء، ليستمر التعادل ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للزعيم بعد أن نجح في إحراز الركلات الخمس التي سددها كل من: موسى ماريجا، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، فيما أضاع للوداد يحى عطية الله، لينتهي اللقاء بفوز الهلال وتأهله للدور نصف النهائي ومواجهة فلامنغو البرازيلي.