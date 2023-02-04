أكدت صحيفة «الموندو»، التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها، أن بعض ممثلي دوري روشن السعودي تواصلوا مع وكلاء 3 من أهم اللاعبين في العالم، وهم: لوكا مودريتش، كريم بنزيما وسيرخيو راموس، لاستقطابهم خلال الفترة القادمة.

وعلمت «الموندو» من مصادرها الخاصة أنه تم تقديم عروض مبدئية للثلاثي قابلة للتفاوض. ويعتبر راموس البالغ من العمر 36 عاما الأقرب للدوري السعودي، حيث ينتهي عقده مع ناديه باريس سان جيرمان صيف هذا العام.

وطبقاً لذات المصدر، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يرغب في تعزيز اسم وقيمة الدوري السعودي من خلال التعاقد مع نجوم عالميين كبار في الكرة الأوروبية على غرار كريم بنزيما وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش، بعد تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.