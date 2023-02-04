تقاسم الاتحاد صدارة دوري روشن السعودي مع فريقي النصر والشباب بعد فوزه القاتل على مضيفه الطائي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن لقاءات الجولة 15 لدوري المحترفين.

وعلى رغم سيطرة الاتحاد على مجريات اللقاء إلا أن مهاجميه عجزوا عن هز شباك الطائي الذي ذاد مدافعوه عن مرماهم واتضح للعيان الغياب الذي شهده الفريق الاتحادي بعدم مشاركة البرازيلي رومارينهو لإصابته بالانفلونزا، وأهدر عبدالرزاق حمدالله أكثر من فرصة سانحة، كما أن سوء التفاهم مع زميله هيلدر كوستا حرم الاتحاد من إنهاء الأمور مبكراً. وقبل نهاية الشوط الثاني تألق الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي وأنقذ مرماه من تسديدة حسين القاسم. وفي الوقت بدل الضائع سدد ايغور كورنادو كرة قوية من خارج منطقة الـ18 عجز حارس الطائي فيكتور براجا عن التصدي لها لتسكن الشباك كهدف اتحادي قاتل (د: 90+5) لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه العاشر في الدوري ويصل للنقطة 34 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدر النصر ووصيفه الشباب الذي خاض لقاء مقدما من الدور الثاني، فيما تلقى الطائي الخسارة الخامسة على التوالي والخسارة العاشرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز العاشر.