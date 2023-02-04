احتاج النجم العالمي كريستيانو رونالدو 3 مباريات لتسجيل أول أهدافه مع نادي النصر وذلك بعد 294 دقيقة من انضمامه للنادي السعودي، الذي فقد الأسبوع الماضي فرصة لعب المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي بعد خسارته من نادي الاتحاد 3/1.وكان النجم البرتغالي كريستيانو قبل الانتقال إلى النصر، قد لعب لأندية سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في فترتين مختلفتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ولم يكن الحظ حليفاً له لتسجيل أهداف في أولى مبارياته، إذ احتاج إلى مباريات عدة قبل اقتناص هدف ليزيد رصيده في تلك الأندية، وسبق أن لعب رونالدو 31 مباراة بكافة البطولات مع نادي سبورتنج لشبونة ما بين 2002 و2003، غير أنه نجح في تسجيل 5 أهداف فقط، كان أولاها على نادي مورينيسي وانتهت بنتيجة 3-0، وكان ذلك في الجولة الـ6 حيث وقع على ثنائية في تلك المباراة وكانت المباراة الرابعة للاعب مع ناديه البرتغالي بعد مباراة في الدوري ومباراتين بكأس الاتحاد الأوروبي ومباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا.و لم ينجح كريستيانو رونالدو في الظهور سريعاً مع مانشستر يونايتد في فترته الأولى مع الفريق من 2003 إلى 2009، واحتاج إلى انتظار مباراته رقم 12 مع الفريق، ليسجل هدفه الأول على بورتسموث في الجولة 11 لموسم 2003-2004، بعد أن خاض 8 مباريات في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا لم يسجل فيها.وفي أبرز فتراته الاحترافية برز كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في الفترة من 2009 إلى 2018 ليصول ويجول ويسجل 451 هدفاً، هو أكثر الأندية التي سجل لها البرتغالي، وكانت أولى تلك الأهداف أمام ديبورتيفو لاكورونا وساهم في فوز ناديه 3-2.أعقبها تجربة احترافية جديدة في نادي يوفنتوس ما بين عامي 2018 و2021 وشارك في 134 مباراة، سجل خلالها 101 هدف كان أولاها أمام ساسولو بالجولة 4 للدوري الإيطالي ليقتنص ثنائية لفريقه، في رابع لقاءاته مع الفريق، سوء التوفيق لرونالدو مع اليونايتد اختلف في الفترة الثانية بموسم 2021-2022، ونجح في تسجيل ثنائية في أولى مبارياته مع اليونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة، ليسجل ثنائية آنذاك.