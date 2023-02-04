تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة 15 والدور الأول لدوري روشن السعودي بإقامة لقاءين إذ يحل الاتحاد (رابع الدوري) ضيفاً ثقيلاً على الطائي (عاشر الدوري) عند تمام الساعة الـ04:00 عصراً، فيما يستضيف الفيحاء (المركز 13) نظيره الوحدة (المركز 12) عند تمام الساعة الـ06:00 مساءً.على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام الطائي بنشوة تحقيق لقب السوبر لأول مرة في تاريخه ويطمح من خلال لقاء اليوم لتحقيق انتصاره العاشر ومقاسمة الصدارة مع النصر والشباب إذ يحتل العميد المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 22 وعليه 6 أهداف، أما الطائي فإنه يدخل هذا اللقاء سعياً لإيقاف سلسلة الهزائم بعد أن تلقى أربع خسائر متتالية أطاحت به للمركز العاشر برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات و9 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 22 هدفاً.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يدخل الفيحاء لقاءه أمام الوحدة بعد أن حقق وصافة بطولة السوبر السعودي ويطمح من خلال لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات والقفز لمراكز الوسط، إذ يحتل البرتقالي المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 25 هدفاً، أما فريق الوحدة فإنه يعيش حالة من التذبذب في الجولات الأربع الأخيرة إذ ينتصر في جولة ويخسر في الأخرى ويسعى في لقاء الليلة لخطف النقاط الثلاث والابتعاد عن مطارده ومنافسه فريق الطائي، إذ يحتل فرسان مكة المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 9 وعليه 16 هدفاً.