حقق فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لقب بطولة ألعاب القوى للجامعات الـ12 ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13، التي اختتمت اليوم الجمعة على ملعب ومضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، وأقيمت على مدى يومين باستضافة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني بحضور أمين عام الاتحاد مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد الدكتور وائل فلاتة الفرق الحاصلة على المراكز الـ3 الأولى، حيث نال فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، بحصوله على (171) نقطة، وحقق فريق جامعة الملك عبدالعزيز كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، بـ«150 نقطة» وجاء فريق جامعة الملك سعود ثالثاً محققاً الكأس المخصصة للمركز والميداليات البرونزية بـ 109 نقاط.من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة وبروز العديد من الأبطال، مؤكداً أن اتحاد الجامعات سيواصل تنفيذ برامجه وبطولاته ويتوسع بها لدعم رياضة الوطن، ورفع مستوى التنافسية والنشاط البدني لطلاب وطالبات الجامعات تماشياً مع تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبالتالي بروز جيل رياضي مميز يخدم المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، ولكي يكون الاتحاد رافداً مهماً للوطن في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي، مثمناً لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ يوسف البنيان رعايته ودعمه لأنشطة وبرامج الاتحاد، مقدماً في هذا الصدد شكره لجميع شركاء النجاح للاتحاد وهم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى لتعاونهما في إنجاح البطولة ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على استضافتهم المميزة، مقدماً التهنئة للجامعات الحائزة على المراكز الأولى، ومتمنياً التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.