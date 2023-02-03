في واحدة من أجمل لقاءات دوري روشن السعودي وبعد أحداث مثيرة أنقذ الأسطورة كريستيان رونالدو فريقه النصر من الخسارة أمام الفتح بعد أن وضع بصمته التهديفية الأولى مع العالمي محققاً هدف التعادل الثاني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.بدأ اللقاء قوياً من الفريقين وتمكن الفتح من إحراز هدف التقدم مبكراً عن طريق محترفه كريستيان تيلو (د: ١٢)، وقبل نهاية الشوط الأول أدرك النجم البرازيلي تاليسكا هدف التعادل للنصر (د: ٤٢)، ووقفت العارضة لتسديدة رونالدو لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.وفي الشوط الثاني، عاد الفتح للتقدم مجدداً إذ تمكن الجزائري سفيان بن دبكة من إحراز الهدف الثاني للفتح (د: ٥٨)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل النصر على ركلة جزاء تقدم لها القائد رونالدو ووضعها في المرمى كأول هدف له مع النصر وهدف التعادل الثاني (د: ٩٠+٣)، وقبل نهاية اللقاء تحصل لاعب النصر تاليسكا على بطاقة حمراء بعد دخوله المتهور على لاعب الفتح بيتروس، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق النصر تعادله الرابع ويصل للنقطة ٣٤ متصدراً للدوري ومتفوقاً على الوصيف الشباب بفارق الأهداف، فيما حقق الفتح تعادله الأول في الدوري ووصل للنقطة ٢٢ وفي المركز السادس.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تفوق الاتفاق على ضيفه العدالة بصعوبة وبثلاثة أهداف لهدفين، وأحرز أهداف الاتفاق الثلاثة كل من: يوسف نياكاتي (د: ٣)، وروبن كوايسون (من ركلة جزاء ٧٦)، فيتينهو (د: ٨٢)، فيما أحرز هدفي العدالة كل من: بوريس غودال (د: ٤٣)، ماركوس انتونسون (د: ٤٧)، وشهد اللقاء حصول لاعب العدالة كريستوفر جوانزاليس على بطاقة حمراء، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الخامس ويصل للنقطة ١٩ وفي المركز التاسع، فيما تلقى العدالة الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند ٩ نقاط وفي المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.