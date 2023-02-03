أصبح لاعب النصر تاليسكا صديق البطاقات الحمراء؛ وذلك بعد أن تعرض للطرد أمام فريق الفتح ضمن الجولة الخامسة من دوري (روشن ) للمحترفين، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب أندرسون تاليسكا منذ انضمامه إلى نادي ⁧‫النصر⁩ للطرد، حيث سبق وأن تم طرده مرتين أمام الفتح والاتحاد، وبهذا يتأكد غيابه عن مباراة فريقه في الجولة القادمة أمام الوحدة في اللقاء الذي سيقام على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، يذكر أن اللاعب تاليسكا يتصدر هدافي الدوري بـ13 هدفاً، ويعتبر غيابه مؤثر فنياً على الفريق في المباراة القادمة حيث يعتبر أهم لاعب يسجل أهدافا لفريق النصر إذ سجل في جميع المباريات التي لعبها في الدوري.