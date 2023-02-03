تتواصل لقاءات الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي بإقامة لقاءين مساء اليوم (الجمعة) إذ يلتقي النصر (وصيف الدوري) مضيفه الفتح (سابع الدوري) عند تمام الساعة السادسة مساءً، ويواجه الاتفاق (عاشر الدوري) نظيره العدالة (المركز 15) عند تمام الساعة 8:30م.على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يدخل فريق النصر لقاءه أمام الفتح بحثاً عن النقاط الثلاث لاستعادة صدارة الدوري إذ يحتل العالمي المركز الثاني برصيد 33 نقطة حصدها من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 28 وعليه 6 أهداف فقط، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء لمواصلة انطلاقته لمراكز المقدمة، إذ يحتل النموذجي المركز السابع برصيد 21 حصدها من 7 انتصارات ومثلها خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 16 هدفاً.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام العدالة لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل فارس الدهناء المركز الـ10 برصيد 16 نقطة حصدها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 13 هدفاً، فيما يدخل فريق العدالة هذا اللقاء سعياً لتحقيق فوزه الثالث في الدوري والهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل العدالة المركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين و3 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 8 وعليه 24 هدفاً.