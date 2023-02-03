خذل فريق الأهلي جماهيره بعد الخسارة المدوية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الأخدود لتخرج جماهير القلعة وهي تعض أصابع الندم على هذه الخسارة غير المتوقعة خوفاً من تأثيرها على الفريق في المباريات القادمة وعدم العودة لمصاف أندية دوري روشن نظراً لقوة التنافس الكبير بين أندية دوري يلو.تنازل عن الصدارةأدت هذه الخسارة الكبيرة إلى تنازل الأهلي عن صدارة دوري يلو، ليعتلي فريق الأخدود الصدارة بفارق الأهداف، وأصابت هذه الخسارة جماهير الراقي الحاضرة في ملعب الملك عبدالله بالذهول وخيبة الأمل، إذ تواجدت في المدرجات منذ وقتٍ مبكر، وشجعت الفريق بحرارة بغية التربع على الصدارة، لكنّ لاعبي الأهلي والجهاز الفني أرادوا عكس ذلك نتيجة الأداء الضعيف وعدم الإحساس بالمسؤولية، وجاءت هذه الخسارة الموجعة والمؤلمة التي قد تعصف بالفريق.رايح جايبهذا الفوز استطاع الأخدود أن يأخذ الأهلي (رايح جاي) نتيجة عدم احترام الخصم وعدم الجدية مما أدى إلى الخسارة وعدم القدرة على رد الدين لفريق الأخدود الذي فاز عليه في الدور الأول بهدفين مقابل لا شيء ليكرر الفوز مرة ثانية على الراقي في أرضه وبين جماهيره وبنتيجة قاسية لم يتوقعها أقل المتشائمين. لعب فريق الأهلي حتى الآن 19 مباراة، فاز في 10، وتعادل في 7، وخسر 2، سجل 27، عليه 14، النقاط 37.