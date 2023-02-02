تربع فريق الأخدود على صدارة دوري يلو للدرجة الأولى بعد أن قلب تأخره لفوز قوي على مضيفه الأهلي بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري الدرجة الأولى.بدأ اللقاء قوياً من جانب الأهلي وتمكن من التقدم بهدف جاء عن طريق مدافعه باستوس كويسانغا (د: 34)، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن لاعب الأخدود عثمان باري من إحراز هدف التعادل من نقطة الجزاء (د: 45+1)، وفي الشوط الثاني سيطر فريق الأخدود على مجريات اللقاء وأحرز لاعبوه ثلاثة أهداف جاءت عن طريق كل من: حسين المصعبي (د: 55)، كاكا مينديز (د: 61)، وعثمان باري (د: 88)، لينتهي اللقاء بفوز الأخدود بأربعة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة تمكن الأخدود من الفوز على الأهلي ذهاباً وإياباً محققاً فوزه الحادي عشر ليصل للنقطة 37 متصدراً للدوري، فيما تلقى الأهلي الهزيمة الثانية وتجمد رصيده عند 37 نقطة متراجعاً للمركز الثالث.