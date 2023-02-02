اعتلى فريق الشباب صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه ضمك بهدفين لهدف، فيما تجاوز التعاون مضيفه الباطن بهدف دون مقابل، وانتصر أبها على ضيفه الخليج بهدفين دون مقابل وذلك ضمن لقاءات الجولة 15 من دوري المحترفين.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، تربع فريق الشباب على صدارة الدوري مؤقتاً بعد فوزه على ضمك بهدفين لهدف، وأحرز هدفي الشباب كل من: سانتي مينا (د: 9)، وكارلوس جونيور (د: 10)، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق عبدالعزيز مكين (د: 90+1)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه العاشر ويصل للنقطة 34 محتلاً الصدارة، وتلقى ضمك الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 21 نقطة محتلاً المركز الثامن.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، انتصر أبها على ضيفه الخليج بهدفين دون مقابل، وأحرز هدفي أبها كل من: سعد ناطق (د: 71)، وسعد بقير (د: 81)، وبهذه النتيجة يحقق أبها فوزه السابع ويصل للنقطة 22 ويقفز للمركز السادس، وتلقى الخليج الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند 13 نقطة وفي المركز الرابع عشر.وعلى ملعب نادي الباطن، قهر فريق التعاون النقص بعد طرد لاعبه سليمان هزازي (د: 45+5)، وتمكن من الفوز على مضيفه الباطن بهدف دون مقابل جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق مدافعه حسن كادش (د: 90+2)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه التاسع ويصل للنقطة 30 وفي المركز الخامس، وتلقى الباطن الخسارة الثانية عشرة وتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط وفي المركز السادس عشر والأخير.